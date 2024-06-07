РФПИ инвестирует два миллиарда рублей в производство электромобиля «Атом»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

На полях ПМЭФ-2024 стало известно о еще одном соглашении.

РФПИ инвестирует два миллиарда рублей в производство электромобиля «Атом»

Фото: © РИА Новости

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Тема:
ПМЭФ 2024

Электрический автомобиль «Атом» планирует проинвестировать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Сумма вложений составит два миллиона рублей. Об этом стало известно на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Проект „Атом“ реализуется с применением целого ряда инженерных, программных и технологических инноваций и с учетом характеристик лучших моделей на рынке. Важным его преимуществом является высокая степень локализации ключевых компонентов, что создает синергетический эффект с другими компаниями и отраслями», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разработка электромобиля в России ведется на собственной платформе для электрокаров с использованием технологий ведущих российских автопроизводителей и IT-компаний. Все ключевые технологии и компоненты разрабатываются и производятся в России. Проект реализуется АО «Кама» совместно с партнерами, включая ПАО «КамАЗ».

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФПИ и фонд «Талант и успех» займутся привлечением инвестиций в проекты «Сириуса».

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