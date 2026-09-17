Дешевка вместо оригинала: водители жалуются не некачественный ремонт по ОСАГО

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В связи с этим предлагается ужесточить правила сервиса по полису обязательного страхования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В России предлагают ужесточить правила ремонта по полису ОСАГО. Инициатива назрела давно. Тысячи водителей жалуются на то, что сервисы нередко экономят на безопасности своих клиентов. Вместо оригинальных деталей устанавливают дешевые аналоги и даже бывшие в употреблении запчасти. Такого быть не должно. Предполагается, что страховые компании должны раскрывать всю информацию о проведенных работах. Как это скажется на стоимости полиса, который и так значительно подорожал — узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Ремонт автомобиля с каждым годом все сильнее бьет по кошельку. В автосервисах посчитали: средний чек на обычное ТО вырос на 14% за год. А после ДТП расходы могут стать еще серьезнее. Причем даже ОСАГО не всегда спасает от больших трат.

Около 4,5 тысячи аварий ежедневно происходит в России. Это те, в которых пострадали не люди, а только автомобили. После обращаются в страховые компании, где высчитывается сумма ущерба. И финальные цифры зачастую отличаются от ожиданий клиентов.

Максимальная выплата по ОСАГО в 2026 году — 400 тысяч рублей. Но средняя сейчас — около 125 тысяч. На качественный ремонт этого может не хватить. Тогда страховая предлагает восстановить машину на партнерском СТО — по собственной смете. И чтобы уложиться в нее, вместо дорогих оригинальных деталей нередко выбирают более дешевые аналоги.

«То есть на примере данных рычагов: стоимость оригинальных где-то около десяти тысяч рублей за каждый рычаг, аналоги можно подобрать, начиная от трех, пяти тысяч рублей», — сказал руководитель СТО Эльдар Хайсанов.

Причем автовладелец может даже не знать, какие именно детали установили на его машину. Теперь предлагают обязать страховщиков указывать это в документах о ремонте.

«Открытая информация при ее должной обработке, чтобы она была достоверная, понятная, по крайней мере потерпевшим, по крайней мере неопытным автовладельцам», — сказал заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов.

А это, в свою очередь, неминуемо ударит по стоимости оформления полиса, который и без того дорожает. Страховка на год сегодня стоит в районе 7700 рублей. Финальная цена зависит от стажа, аварийности и автомобиля. Молодой лихач вполне может заплатить за полис от 20 до 30 тысяч рублей. При этом на СТО говорят, что их работу страховщики почему-то проиндексировать забыли. Поэтому и работать с ними мало кто хочет.

«Особенно в ОСАГО пишет, например: окрас крыла. Вот она считает, что за 700 рублей мы можем купить материалы, что наш специалист за 700 рублей может это крыло покрасить», — сказал представитель СТО Владислав Зарецкий.

Чем меньше смета — тем меньше возможностей нормально восстановить машину. Олег Нерчук почти полтора месяца ждал автомобиль из ремонта. Независимая экспертиза оценила восстановление в 180 тысяч рублей. Страховая — почти в шесть раз дешевле — и предложила свой сервис. Олег согласился. И вскоре обнаружил, что часть повреждений там просто не устранили.

«Замазали синяки, как говорится, ретушью. И все. Все неисправности, которые были, там повреждения внутренние — они не были исправлены. Запчасти, которые должны были заменить на новые, они не были заменены», — сказал автовладелец Олег Нерчук.

Практика показывает: в погоне за выгодой страховые компании не стесняются экономить на потенциальной безопасности своих клиентов.

«В ряде случаев в нашей практике встречается еще и установка не только не оригинальных запасных частей, но и без ведома собственников транспортных средств, но и установка бывших в употреблении, восстановленных, более того, данных запасных частей», — сказал автоюрист Сергей Решетников.

В автосервисах разводят руками — работают по техзаданию страховой компании.

— Вы калькуляцию страховщика мне показываете. Я вам лично дал заказ-наряд, где указаны все запчасти, которые были заменены. То, что делали мы по факту. Я не знаю калькуляцию страховщика, я ее не вижу.

Если Центробанк примет инициативу, то таких ситуаций будет на порядок меньше. Ведь страховые компании не смогут выдать б/у деталь за новую и сэкономить на расходниках, которые купят за бесценок на маркетплейсах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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