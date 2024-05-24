Инфаркт у Куклачева случился прямо на глазах SHAMAN

В апреле этого года артист был на грани смерти.

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев после выписки из больницы дал интервью KP.RU. Журналисты узнали у артиста, что же могло стать причиной его инфаркта.

По словам Куклачева, в конце первого отделения он выполнял трюк, который делал уже много лет. Он уточнил, что трюк был уникальным, и никто в мире его больше не исполняет, кроме него. Уже после исполнения номера в антракте ему и стало плохо.

«Видимо переоценил свои силы. Да и возраст уже, и ковидом переболел в свое время. После коронавируса у меня начались проблемы с сердцем. До этого не беспокоило…» — рассказал дрессировщик.

Куклачев рассказал, что врачи ставили ему крайне неутешительные прогнозы. Они утверждали, что такя травма сердца, как у него, не совместима с жизнью.

«На мое счастье в этот вечер дежурил молодой врач Роман Почивалин. Только благодаря ему я сегодня жив. Он оперировал три часа, поставил мне пять стентов… Мне сказали потом, что в таких тяжелых случаях делают шунтирование. Но на шунтирование не было времени. Надо было спасать», — поделился Куклачев.

Во время своего юбилейного концерта в Vegas City Hall 12 апреля Куклачеву стало плохо. Дрессировщика в срочном порядке доставили с больницу с обширным инфарктом. Долгое время 75-летний артист был на грани жизни и смерти.

Дрессировщик упомянул также, что в этот день на его концерте был и певец Ярослав Дронов (известный под псевдонимом SHAMAN).

«В антракте он зашел ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах. Он очень переживал за „дядю Юру"», — вспоминает артист.

Когда же Ярослав узнал, что операция прошла успешно, то привез его врачу букет из 100 роз. Куклачев назвал Дронова доброй души человеком.

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