Звезда «Очень странных дел» Браун вышла замуж за сына Бон Джови

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Актриса Милли Бобби Браун и сын певца Бон Джови сыграли свадьбу

Звезда «Очень странных дел» Браун вышла замуж за сына Бон Джови

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Barbara Hine

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Молодые знаменитости познакомились в соцсетях. Спустя два года влюбленные связали себя узами брака на скромной церемонии.

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и модель Джейк Бонджови, сын легендарного музыканта Джона Бон Джови, стали мужем и женой. Об этом пишет People со ссылкой на источники.

Невесте всего 20 лет, а жениху 22, об их романтических отношениях стало известно летом 2021 года. Как выяснилось, неделю назад они устроили тихую и скромную свадьбу.

По данным журналистов, на церемонии, во время которой Милли и Джейк произносили свои клятвы, присутствовали только родители и небольшая компания гостей — самые близкие и родственники. Отмечается, что в этом году пара планирует организовать вторую, более масштабную свадебную вечеринку.

Юные знаменитости познакомились в социальных сетях. Слухи об их романе поползли после первого совместного селфи. Милли Бобби Браун в одном из интервью в 2022-м заявила, что поначалу они были «просто друзьями», но со временем отношения стали более близкими. Одним из первых выходов пары, подтвердившим слухи, стало посещение кинопремии BAFTA в 2022-м — звезды вместе появились на красной дорожке.

Спустя год, в 2023-м, Браун назвала Бонджови своим «партнером на всю жизнь». А спустя четыре месяца получила предложение руки и сердца. Актриса объявила о помолвке 11 апреля, опубликовав черно-белую фотографию, на которой обнимает жениха. Подписью выбрала строчки из песни Тейлор Свифт о любви длиной в три лета. Несколько недель спустя Джон Бон Джови благословил сына в радиоэфире.

«Я не знаю, имеет ли значение возраст… Если вы найдете подходящего партнера и будете расти вместе… Мой совет таков: расти вместе — это мудро. Я думаю, что все мои дети нашли людей, с которыми, по их мнению, они могут расти вместе, и они все нам нравятся. Милли замечательная», — сказал музыкант.

Коллега Браун по сериалу «Очень странные дела» Мэтью Модайн в одном из интервью рассказал, что провел свадебную церемонию. У актера есть соответствующая лицензия. Когда невеста об этом узнала, тут же приняла решение. Модайн написал для молодоженов торжественные клятвы, получил восторженные отзывы и благополучно увел под венец.

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