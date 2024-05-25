Глава Пентагона Остин временно передаст полномочия заместителю

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Остин передаст свои полномочия заместителю на время плановой процедуры

Глава Пентагона Остин временно передаст полномочия заместителю

Фото: www.globallookpress.com / Chad Mcneeley/Dod

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что стряслось с министром на этот раз?

Глава Пентагона Ллойд Остин на время прохождения планового обследования передаст полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Осмотр будет проходить в связи с проблемами в области мочевого пузыря министра. Они не связаны с прежде диагностированным у Остина раком, отметили в Пентагоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Остин признал неправоту после сокрытия информации о состоянии здоровья от руководства США. Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам.

Остин в связи с этим извинился перед коллегами и гражданами США. В начале января он перенес операцию по лечению рака простаты.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за инфекции мочевыводящих путей. Она возникла после хирургического вмешательства при онкологии.

+11° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Глава Пентагона Остин временно передаст полномочия заместителю
4:26
Презервативы и филлеры начнут маркировать в России в рамках эксперимента
3:57
Парламент Чечни поддержал назначение Даудова премьер-министром республики
3:28
Ученые анонсировали первую в мире операцию по пересадке человеческой головы
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
2:41
ВСУ планируют провести контрнаступление в Харьковской области

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Окраины Клещеевки после боев сняли с высоты птичьего полета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео