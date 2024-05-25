Лоза раскрыл истинную причину конфликта Киркорова и Успенской

Знаменитые исполнители поносят друг друга в интервью и обмениваются исками, но что за этим стоит?

Певец и композитор Юрий Лоза в своем духе раскрыл правду-матку о конфликте между народным артистом России Филиппом Киркоровым и звездой шансона Любовью Успенской.

В интервью aif.ru музыкант заявил, что очередной виток скандала связан вовсе не с задетыми чувствами спорящих сторон, а с банальной необходимость в резонансе и пиаре. Пусть даже грязном.

Лоза считает, что после серии неосторожных выходок и последовавших «отмен» Киркоров остро нуждался в инфоповодах. И ничего лучше не придумал, чем поругаться с какой-нибодь знаменитой коллегой.

И выбор его пал на Успенскую. А эту даму о резком слове и просить не надо, повода «зацепиться» за нее долго ждать не пришлось.

Киркоров и Успенская конфликтуют не первый месяц. После того, как певица назвала Филиппа Бедросовича женоненавистником в интервью Алене Жигаловой, он подал иск об ущербе репутации и потребовал десять миллионов рублей компенсации.

А еще уже в своем интервью заявил, что Любовь Залмановна — попрошайка, которая постоянно вымогала у него дорогие подарки. Тут не выдержала накала страстей и сама Успенская.

Слова о попрошайничестве она сочла порочащими ее честь и достоинство, сильно обиделась и созвала юристов. В итоге в суд отправилась досудебная претензия с конкретным указанием оскорблений — «начала выклянчивать шмотки, подарки», попрошайка» — со стороны Киркорова.

«Антиреклама — это тоже реклама… Самое страшное для артиста не то, что о нем говорят плохо, а то, что о нем не говорят. Самое страшное для артиста — забвение. Представьте себе, какой у Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить, поэтому все что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить. Поэтому пошли эти заявления косяком», — уверен Лоза.

По мнению музыканта, его спорящие коллеги неспособны самостоятельно производить творческие материалы. Поэтому решать проблему одними только талантами селебрити и не готовы.

Поэтому ничем кроме резонансного контента тот же Киркоров заткнуть Успенскую за пояс не может. Вот и приходится действовать.

«Это я могу написать песню — он не может. Я могу написать стихотворение — он нет, и так далее. И чем он может тогда завоевывать внимание публики? Скандалом», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Успенская обвинила Киркорова в смерти человека.