В НАТО допустили применение пятой статьи при мощной кибератаке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 37 0

Столтенберг: НАТО может применить пятую статью договора в случае кибератаки

В НАТО допустили применение пятой статьи при мощной кибератаке

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Альянс, как отмечается, сможет ответить на это не только в киберпространстве.

Североатлантический альянс может применить пятую статью Вашингтонского договора о принципах коллективной обороны в случае массированной кибератаки. Об этом Economist заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

«Если они (кибератаки) будут масштабными, то мы сможем применить статью номер пять и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал он.

Согласно этой статье договора, нападение на одного из членов НАТО рассматривается как атака на всех участников Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что центральная криминальная полиция Финляндии, а также правоохранители города Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных, произошедшей в результате кибератаки. Хакеры взломали столичную информационную сеть.

Атака «при отягчающих обстоятельствах» произошла 30 апреля. В результате злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах граждан.

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