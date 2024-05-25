В НАТО допустили применение пятой статьи при мощной кибератаке

Альянс, как отмечается, сможет ответить на это не только в киберпространстве.

Североатлантический альянс может применить пятую статью Вашингтонского договора о принципах коллективной обороны в случае массированной кибератаки. Об этом Economist заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

«Если они (кибератаки) будут масштабными, то мы сможем применить статью номер пять и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал он.

Согласно этой статье договора, нападение на одного из членов НАТО рассматривается как атака на всех участников Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что центральная криминальная полиция Финляндии, а также правоохранители города Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных, произошедшей в результате кибератаки. Хакеры взломали столичную информационную сеть.

Атака «при отягчающих обстоятельствах» произошла 30 апреля. В результате злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах граждан.