В Подмосковье педофил надругался над школьницей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 487 0

Преступник насильно затащил девочку в машину и изнасиловал ее.

В Подмосковье педофил надругался над школьницей

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo/photothek.net

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Педофил надругался над 13-летней девочкой в подмосковных Мытищах, силой затащив ее в машину. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Нападавшим оказался безработный иностранец, временно зарегистрированный в подмосковном Щелкове. Преступление было совершено днем 23 мая на Дачной улице. Педофил подкараулил ребенка, силой затащил в машину и изнасиловал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге отловили серийного педофила. По информации следствия, за несколько лет мужчина успел надругаться над тремя школьницами.

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