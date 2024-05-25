Открывший стрельбу в Петербурге был нейтрализован в ходе штурма

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 14 0

Росгвардейцы штурмом взяли квартиру злоумышленника.

Открывший стрельбу в Петербурге был нейтрализован в ходе штурма

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Сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру в Петербурге, где забаррикадировался стрелявший в полицейских мужчина. Он давал сопротивление на протяжении нескольких часов.

Правоохранители, в свою очередь, в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник был нейтрализован, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Инцидент произошел ранее в этот день в Невском районе Петербурга на Народной улице. Мужчина по неизвестной причине начал стрелять по полицейским, после чего заперся в квартире. Тогда правоохранители начали принимать меры по задержанию злоумышленника.

Одна из жительниц дома рассказала 5-tv.ru, что изначально правоохранителей вызвали из-за семейной ссоры.

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