Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 83 0

Актрисе было 92 года.

Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

Фото: фото из открытых источников

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На 93-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Муратова. Об этом сообщили в Институте современного искусства (ИСИ), где артистка проработала последние 20 лет.

«Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Елены Петровны и глубоко скорбим вместе с ними», — говорится в некрологе.

Коллеги охарактеризовали Муратову как внимательного и чуткого театрального педагога. Кроме того, все отмечали ее талант и доброе сердце. Ее безгранично любили все сотрудники и студенты ИСИ.

Елена Довлатбекова, более известная под фамилией Муратова, родилась 23 февраля 1932 года в столице Грузии Тифлис (ныне Тбилиси).

За всю свою жизнь она успела сняться в 46 кинокартинах, среди которых можно вспомнить: «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий», «Зигзаг удачи», а также «Ехали в трамвае Ильф и Петров».

Актриса получила фамилию Муратова после замужества. Ее супругом стал Раднэр Муратов, который запомнился публике ролью Василия Алибабаевича в фильме «Джентльмены удачи».

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Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

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