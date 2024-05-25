Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы по полицейским в Петербурге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы по полицейским в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Уголовное дело возбуждено после стрельбы по полицейским в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Уточняется, что дело возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». В ходе обысков у стрелка дома обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия — два обреза и два пистолета. Фото появились в распоряжении 5-tv.ru.

Также сообщается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

Дома у Алханова нашли два обреза и два пистолета. Фото: 5-tv.ru

Ранее в этот день Лечи Алханов открыл стрельбу на Народной улице в Невском районе Петербурга. В ходе штурма полицейским удалось его нейтрализовать. Прибывшие на место ЧП медики около 20 минут пытались сохранить ему жизнь, однако спасти его не удалось.

В Росгвардии сообщили, что злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям, после чего забаррикадировался в одной из квартир. Силовики вели с ним переговоры на протяжении нескольких часов, однако безрезультатно. После этого бойцы Росгвардии и спецназа взяли квартиру штурмом, действуя в соответствии с законодательством.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что могло стать причиной стрельбы в Петербурге.

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