«Меня вывел Максим Фадеев»: как Юлия Савичева начинала свою карьеру

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 150 0

Савичева вспомнила, как вышла на сцену в детстве с Максимом Фадеевым

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица впервые вышла на большую сцену в четырехлетнем возрасте. Свой дебют она вспоминает до сих пор.

Певица Юлия Савичева благодарна за свою успешную карьеру известному продюсеру Максиму Фадееву. Об этом артистка рассказала в эксклюзивной беседе корреспондентам 5-tv.ru во время интервью на премии RU.TV.

«Большое выступление… Я навсегда запомню четыре года, когда первый раз в жизни меня вывели на сцену. На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии Курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда», — поделилась Юлия.

Именно этот момент стал стартом для ее карьеры. Маленькая девочка поняла, что пение — это именно то, чем она хотела бы заниматься. Савичева выступает уже более 33 лет. Не так давно она снялась в фильме-мюзикле «Первая любовь». Юлия рассказала, что ей очень понравился этот опыт. На съемочной площадке актеры пели, танцевали, играли. Она также поделилась, что хотела бы продолжить сниматься, если ее куда-то позовут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Фадеев рассказал о новом составе группы SEREBRO.

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