«Будут песни на китайском»: Фадеев рассказал о новом составе группы SEREBRO

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Фадеев: в репертуаре SEREBRO будут песни на английском и китайском

«Будут песни на китайском»: Фадеев рассказал о новом составе группы SEREBRO

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продюсер раскрыл детали проекта женской поп-группы, который он решил перезапустить.

Обновленный проект Максима Фадеева SEREBRO, по всей видимости, будет рассчитан на мировую аудиторию. В общении с поклонниками продюсер раскрыл некоторые детали, в том числе то, что в репертуаре группы появятся песни на разных языках.

«Будут песни не только на английском, но и на китайском. Одна из участниц нового состава пишет тексты на разных языках. Я уже спел трек на ее текст, скоро он выйдет», — заинтриговал Фадеев.

Поменяется и стиль группы, отметил продюсер. По его словам, теперь он не будет иметь отношения к радиоформату.

«Это больше электронный андеграунд, довольно тяжелый. Но будет и лирика, и танцевальная музыка», — сказал Фадеев, добавив, что считает SEREBRO своей «площадкой для экспериментов».

Пока фанаты ждут выхода новых песен SEREBRO, Фадееву предрекли провал с проектом Глюк’oZа, о перезапуске которого он также заявил. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, без певицы Натальи Ионовой успеха проекту не видать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Ионова поссорились.

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