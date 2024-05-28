Сняла обручальное кольцо и оголилась: в семье Утяшевой и Воли заподозрили разлад

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 458 0

Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо

Сняла обручальное кольцо и оголилась: в семье Утяшевой и Воли заподозрили разлад

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Гимнастка не на шутку испугала фанатов, которые считали ее семью одной из самых крепких в современном шоу-бизнесе.

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева не на шутку заставила волноваться поклонников, опубликовав свежий снимок в купальнике. Его показало издание 7Дней.ru. Хоть знаменитость и пыталась, в первую очередь, похвалиться идеальной фигурой и готовностью к пляжному сезону, внимание фанатов привлекло вовсе не тело Утяшевой.

Публика обратила внимание на руки знаменитости. Они не увидели на безымянном пальце правой руки обручального кольца. Тут же предположили — возможно, в ее семье с юмористом Павлом Волей все не столь гладко. Хотя пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Да и с украшением гимнастка старается не расставаться, но на этот раз почему-то решила снять.

Известно, что с мужем гимнастка познакомилась на съемках шоу. Долгое время селебрити просто дружили, однако сплотила их смерть мамы гимнастки. Она не раз вспоминала в интервью, как сильно Павел Воля поддерживал ее после трагедии. Официально пара узаконила свои отношения осенью 2012 года. Влюбленные ограничились лишь регистрацией в ЗАГСе, решив не делать из церемонии событие вселенского масштаба. Вскоре у них родился сын Роберт, а следом — дочка-красавица София.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака.

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