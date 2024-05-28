Первые леди Франции и Германии рассмеялись у мемориала памяти жертвам Холокоста

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 6 218 0

Что именно их так развеселило?

Первые леди Франции и Германии рассмеялись у мемориала памяти жертвам Холокоста

Фото: Reuters / Liesa Johannssen

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Жены президентов Франции и Германии — Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер — рассмеялись у мемориала памяти жертвам Холокоста в немецкой столице. Корреспондентам удалось поймать этот момент в объектив фотокамер.

Брижит Макрон и Эльке БюденбендерБрижит Макрон и Эльке Бюденбендер.Фото: Reuters / Liesa Johannssen

Издание Bild пишет, что первые леди нашли повод для смеха, когда проходили мимо каменных плит в память об убитых евреях. Что именно их рассмешило — история умалчивает.

А на улицах Барселоны сегодня подвели итоги правления президента Украины Владимира Зеленского. Там активисты расклеили листовки, в которых перечислили основные «достижения» главы киевского режима.

Авторы припомнили Зеленскому изгнание оппозиции из Верховной рады, создание ультранационалистических партий в правительстве, отмену выборов президента и воровство как минимум 7,1 миллиарда евро европейской помощи. На него они также возложили ответственность за гибель свыше 500 тысяч граждан страны в «войне до последнего украинца», а также убийства мирных жителей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не воюет с Россией.

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