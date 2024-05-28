Начало дачного сезона: как не стать жертвой обмана при установке забора

Десятки фирм нечестно зарабатывают на благоустройстве загородных участков.

В России начался дачный сезон. Сотни тысяч граждан занялись благоустройством своих участков. Горячая пора наступила не только для дачников, но и для компаний, которые оказывают такие услуги. Однако далеко не все фирмы делают это честно. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская узнала, как не стать жертвой обмана при установке забора или замене кровли.

Как только открывается дачный сезон, на участках начинается активное строительство. Весна — оптимальное время для многих работ. Например, чтобы покрыть крышу или установить забор. Популярностью у дачников пользуется профнастил. Это один из самых бюджетных вариантов.

Стальные рулоны раскатывают, разрезают на листы и придают им форму на специальных станках. Делают профнастил толщиной 0,5 миллиметров и 0,3 миллиметра. Разницу на глаз определить невозможно, поэтому, чтобы не ошибиться, каждую партию маркируют.

Казалось бы, разница небольшая, но в итоге стоимость забора отличается на десятки тысяч рублей. На девять соток понадобится 120 метров забора. Профлист толщиной в полмиллиметра обойдется в 290 тысяч рублей, четыре десятых в 250 тысяч, а 0,3 — примерно в 220 тысяч.

«Экономия может доходить до 40-50 тысяч рублей. Между соседними толщинами 0,35, 0,3 и 0,4 экономия составляет где-то порядка 10-15%», — говорит руководитель федеральной строительной компании Андрей Елуков.

Если менеджер по продажам видит, что покупатель не разбирается в теме, он с легкостью продаст по цене дорогого тонкие листы профнастила. Обманывая клиентов таким образом, компании могут зарабатывать миллионы рублей.

Проверить толщину листа можно только специальным прибором — микрометром. У рабочих он не всегда бывает. Можно обратиться за помощью к независимым специалистам, чтобы убедиться, что толщина какая нужно или меньше заявленной.

Представители компании, продавшей забор, не всегда готовы к такому развитию событий, стали прятаться в машине. Стоит обращаться в администрацию, но и там ошибку могут быстро не признать и предложить, например, символичную скидку. Однако все же при выявлении ошибки нужно настаивать на ее исправлении, например, оформить новый договор, где будут указаны реальные данные.

Осторожными нужно быть и тем, кто решил сделать крышу из металлочерепицы. Обманывают не только на толщине металла. Важный показатель — содержание цинка, он защищает материал от ржавчины. Чем его больше, тем долговечнее кровля.

«На внутренней стороне листа всегда написано заводской надписью, сколько микрометров, сколько цинка», — говорит исполнительный директор компании по монтажу и продаже кровельных материалов Станислав Рудич.

В договоре с компанией обязательно должны быть прописаны все характеристики материала и срок гарантии. Только так можно будет вернуть деньги или потребовать заменить материал.