«Между молотом и наковальней»: почему сотни компаний Запада не ушли из РФ

FT: сотни западных компаний отказываются от ухода из России
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey
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Некоторые из них построили заводы, которые не готовы сегодня продавать с 90%-й скидкой.
Сотни западных компаний, которые прежде заявили о решении уйти из России в связи с конфликтом на украине, отказались от своих планов и продолжают работать. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что компании решили остаться из-за нескольких причин, одна из них — рост потребительской активности и бюрократические препоны. Речь идет о скидке на активы недружественных стран и дополнительных налогах. Некоторые компании за последние 30 лет построили в РФ по четыре-пять заводов. Теперь же они не готовы продавать их со скидкой в 90%.
«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. <…> Однако в настроениях произошло заметное изменение», — говорится в публикации.
С 2022 года в России осталось свыше 2,1 тысячи международных компаний. При этом порядка 1,6 тысяч ушли с рынка, либо же свернули свою деятельность в РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз утвердил новый санкционный режим против России за «нарушение прав человека».
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