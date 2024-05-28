«Они —фрики»: пострадавший от рук звезды «Пацанок» рассказал о буйной соседке

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 123 0

Пострадавший от рук бывшей участницы шоу «Пацанки» назвал нападавшую фриком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru

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Как чувствует себя мужчина после случившегося?

Мужчина, на которого напала с молотком участница шоу «Пацанки» Александра Петрова, никогда близко не общался с ней. Более того, он считает ее фриком. Своим мнением пострадавший поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Мы ее знаем, но мы с ней не общаемся. У нас своя компания, у них — своя. Они фрики, все татуированные. Знаю, что она снималась в «Пацанках», — сказал мужчина.

По его словам, после случившегося пришлось обратиться за медицинской помощью. А вот от вызова скорой он отказался.

«Мне в травмпункте хотели вызвать скорую — я отказался. Да и что там делать? Поболит и, как говорится, перестанет», — не унывает потерпевший.

Мужчина написал заявление в полицию на неспокойную соседку. Как уточнили в главке МВД, нападавшую уже опросили и отпустили домой. Материалы дела зарегистрированы, по ним в дальнейшем будет приниматься процессуальное решение.

Также он утверждает, что это не первый его конфликт с Петровой: два года назад та кинула в него свеклу из окна второго этажа.

Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова напала с молотком на пьяного соседа во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге. Девушка нанесла ему несколько ударов из-за шума, который ее беспокоил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе нашли тело пропавшего два месяца назад подростка.

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