«Станет новым витком в карьере»: кинокритик о возвращении Юлии Высоцкой в кино

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 48 0

Критик Шпагин: Высоцкая выросла как актриса из-за «домашней школы» Кончаловского

«Станет новым витком в карьере»: кинокритик о возвращении Юлии Высоцкой в кино

Фото: © РИА Новости / Татьяна Волобуева

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Актриса сейчас снимается в драме Надежды Михалковой «Огненный мальчик».

Юлия Высоцкая после четырехлетнего перерыва внезапно вернулась в российский кинематограф. В беседе с изданием «Страсти» Кинокритик Александр Шпагин выразил уверенность, что заслуженная артистка России уже вышла в «крупные российские актрисы». А благодаря участию в грядущем фильме «Огненный мальчик» Высоцкая может получить новую волну популярности, что вряд ли достижимо в сериалах.

«Если это фильм, то очень может быть, что он станет новым витком в карьере Юлии», — выдвинул предположение кинокритик.

Шпагин уверен, что она с годами стала играть гораздо лучше далеко не просто так — все дело в «домашней школе» режиссера Андрея Кончаловского. Более того, кинокритик называет ее актерскую работу в фильме «Дорогие товарищи» выдающейся, причем сама картина вышла еще в 2020 году. Кинокритик считает, что Юлия Высоцкая внимательно подбирает картины, в том числе потому, что она не испытывает проблем с деньгами.

«Тем более, ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке», — подчеркнул Александр Шпагин.

Эксперт полагает, что долгий перерыв в карьере Юлии Высоцкой вполне может быть связан с ее известным мужем-режиссером, с которым она в браке уже с 1998 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая и актриса Юлия Высоцкая не собирается бросать свое собственное кулинарное шоу, которая выходит на федеральных каналах с 2003 года.

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