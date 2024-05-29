«Повалил на диван»: Чехова рассказала о попытке изнасилования в начале карьеры

После отказа телеведущую уволили.

Телеведущую Анфису Чехову пытался изнасиловать продюсер в начале карьеры. Об этом она рассказала в эфире одной из передач на федеральном телеканале.

«На заре карьеры встретился продюсер, который активно приглашал меня в сауну „обсудить дела“. А потом в один из дней завалил на диван, начал приставать», — поделилась Чехова.

Телеведущая рассказала, что смогла отбиться и сбежать, но в итоге ее уволили. ведущие программы — Ольга Бузова и Дмитрий Дибров —испытали потрясение. Они не посчитали ситуацию нормальной и предложили Чеховой разыскать обидчика, но та ответила, что ей это не нужно.

Анфиса не так давно столкнулась с другой проблемой — после посещения косметолога. Из-за инъекции ботокса в район брови у нее возник птоз века. Май, по всей видимости, сал месяцем откровений, и телеведущая не стала скрывать дефекта.

«Мой глаз упал. Один выглядит как обычно, а второй как будто бы еще не проснулся. Спящий глазик», — написала звезда в Сети.

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