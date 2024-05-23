Бурунова заметили в компании молодой бизнесвумен

Есть ли между ними любовные чувства?

Актера Сергея Бурунова заметили с таинственной незнакомкой на премии Художественного театра в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает издание Super.ru.

Позже имя дамы было рассекречено — ею оказалась 35-летняя предпринимательница Екатерина Леви. По информации журналистов, пара вместе приехала на мероприятие и мило проводила вечер в компании друг друга.

После премии они уехали вместе, держась за руки. Примечательно, что Бурунов и Леви покинули церемонию до ее окончания — вероятно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

В свои 47 лет Бурунов еще не был женат, детей у него нет. Актеру постоянно приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, однако все эти слухи оказывались позже неправдивыми.

Ранее 5-tv.ru писал про тернистый путь Сергея Бурунова.