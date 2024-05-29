В Армении приостановили вещание российского Первого канала

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

В Армении приостановили вещание российского Первого канала из-за долга Москвы

В Армении приостановили вещание российского Первого канала

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Ереван не раз выдвигал свои требования к российскому контенту.

На территории Армении приостановлено вещание российского Первого канала. Об этом сообщается в материале информационного агентства Armenpress.am. Журналисты обратились за разъяснением к министру высоких технологий страны Мхитару Айрапетяну. Отвечая на вопрос, он назвал причиной блокировки долг Москвы перед Ереваном.

«Согласно действующему договору между ЗАО „Армянская телерадиовещательная сеть“ и АО 1st Channel, World Network, 1st Channel, World Network не выполнила свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность», — сказал министр.

Айрапетян подчеркнул, что восстановление вещания — в планах. Трансляция передач Первого канала в Армении продолжится после погашения долга.

В начале мая премьер-министр страны Никол Пашинян угрожал отключением российских телеканалов в случае неуважительного отношения редакций к государственному строю республики. Как отмечал политик, требования Еревана относительно контента были озвучены неоднократно, осталось только документально закрепить вероятные последствия невыполнения этих условий.

Айрапетян также выступал с аналогичными заявлениями, хотя и подчеркивал, что Армения рассчитывает на позитивное разрешение конфликта, связанного с пакетом поправок в российские телепрограммы. Министр утверждал, что Ереван не настроен разрывать отношения со СМИ из РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о массовых беспорядках, охвативших армянскую столицу, и выяснял, из-за чего протестуют горожане.

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