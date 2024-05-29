Белоруссия приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 69 0

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Белоруссия приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Совет Республики Национального собрания одобрил соответствующий законопроект 6 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который замораживает в Республике действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Белоруссии.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — указано в тексте документа.

Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил проект закона о приостановке ДОВСЕ в начале мая.

Приостановление действия ДОВСЕ означает, что белорусская сторона больше не будет уведомлять в установленном договором порядке о своих обычных вооружениях и технике. Также с этого момента Республика не обязана принимать и проводить инспекции, цель которых — соблюдение ограничений.

В мае прошлого года Россия денонсировала ДОВСЕ. Москва отмечала, что поводом для этого стало отношение США и их союзников к РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавия приостанавливает участие в договоре о вооруженных силах в Европе.

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