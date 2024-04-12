Молдавия приостанавливает участие в договоре о вооруженных силах в Европе

За документ проголосовало большинство депутатов. Аналогичное решение ранее приняли Турция, Белоруссия, Венгрия и Польша.

Молдавия приняла решение приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Информация об этом следует из официального документа, который был принят парламентом республики.

«Республика Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению», — говорится в документе.

Трансляция голосования велась в YouTube-канале законодательного органа. Согласно ней, за принятие данного решения проголосовали 53 депутата от Партии действия и солидарности. Оно объясняется изменением обстоятельств в мире.

Документ пока не вступает в силу, дальше его должен одобрить президент, а уведомления получат все участники ДОВСЕ.

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Его участниками являлись 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск.

В 1999-м ДОВСЕ был обновлен из-за ряда государств, которые вступили в НАТО, усилив альянс, из-за чего «военный баланс» в мире вновь был нарушен. Обновленный вариант документа подписали около 30 стран.

Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО. Польша приостановила участие в марте этого года, Белоруссия и Турция — в начале апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Венгрия хочет приостановить участие в договоре о вооруженных силах в Европе.