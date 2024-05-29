«Жить вместе ради детей — глупость»: Поплавская поддержала Алсу после развода

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 114 0

Актриса Поплавская поддержала певицу Алсу после развода

«Жить вместе ради детей — глупость»: Поплавская поддержала Алсу после развода

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Звезда фильма «Про Красную Шапочку» искренне расстроилась, узнав про семейную драму певицы.

Если человек несчастлив в браке, то не стоит и пытаться сохранить такие отношения даже ради детей. Об этом заявила актриса Яна Поплавская, комментируя развод певицы Алсу.

«Разрушить всегда проще, чем построить, но, если человек несчастлив в браке и не может в нем находиться, то и не стоит. Жить вместе ради детей, как советуют некоторые психологи, — это глупость. Дети быстро вырастают,  и у них начинается своя жизнь», — отметила Поплавская в интервью VOICE.

По словам актрисы, она искренне расстроилась, узнав о разводе певицы, так как считала, что Алсу вышла замуж за «своего человека».

Поплавская также предположила, что Алсу могла быть несчастной замужем, но внешне не выдавала этого, поддерживая имидж успешной и реализовавшейся в карьере и личной жизни женщины.

О разводе Алсу и предпринимателя Яна Абрамова стало известно накануне. Инициатором выступила певица, подавшая заявление о расторжении брака еще 24 мая.

Осенью прошлого года Алсу призналась, что в ее жизни происходит нечто морально тяжелое, но подробностей не раскрыла. Видимо, уже тогда она понимала, что семейные отношения подходят к концу. Слухи о расставании пары, как и об изменах Абрамова, ходили уже давно.

Певица и бизнесмен состоят в официальном браке с 2006 года. У них трое общих детей 18-ти, 16-ти и семи лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицы Алсу и Нюша в один день подали иски о расторжении браков со своими супругами.

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