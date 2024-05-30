Из чая или кофе? Ученые выяснили, какой кофеин вреднее

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 441 0

Пить вчерашний чай нельзя из-за образования бактерий

Из чая или кофе? Ученые выяснили, какой кофеин вреднее

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эксперты также рассказали, почему не стоит пить вчерашний чай и какой из сортов считается самым полезным.

В древности чай считался настолько полезным, что приравнивался к лекарству. Сегодня мифов вокруг напитка меньше, однако о его положительных свойствах продолжают говорить — теперь уже ученые Пермского политеха в интервью журналистам doctorpiter.ru.

Как отметила кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская, чай помогает телу избавляться от токсинов, а также способствует восстановлению микрофлоры после длительного приема препаратов или алкогольного отравления. Листья зеленого и черного чая содержат кофеин, как и кофейные зерна. И чем лучше они высушены и ферментированы, тем больше в нем будет бодрящего вещества.

Самым полезным эксперт назвала неферментированный чай — белый и зеленый. Что же касается кофеина, то чайный его вариант обычно не накапливается в организме, поэтому для некоторых он предпочтительнее кофе. При этом злоупотребление может негативно отразиться на нервной системе и привести к кофеиновой зависимости. И те же гипертоники, которые «лечатся» чаем, просто на него подсаживаются.

Специалисты призывают отказаться от вчерашнего чая. Даже если напиток не испортился, за ночь он уже превратился в питательную среду для бактерий. Не надо пить его на голодный желудок и сразу после еды, чтобы не нарушать баланс выделения желчи. Если не противопоказано, разбавляйте его молоком — так снизите риск развития рака. В день можно выпить две-четыре чашки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты опасно брать в дальнюю поездку.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:52
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео