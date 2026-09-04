Ранние следы: болезнь Альцгеймера обнаружили за семь лет до проявления первых симптомов

Science Daily: болезнь Альцгеймера обнаружили за семь лет до проявления первых симптомов

Первые признаки патологических процессов в головном мозге и болезни Альцгеймера проявляются как минимум за семь лет до обнаружения признаков заболевания. Об этом сообщило Science Daily со ссылкой на исследование ученых из Университета Осло.

Специалисты проанализировали данные МРТ-снимков здоровых пожилых людей, за которыми велось наблюдение в течение почти 20 лет. Это позволило выявить едва заметные изменения в структуре тканей еще до начала накопления токсичных белков, которые считаются главным маркером болезни.

«Мы обнаружили самый ранний сигнал, когда-либо зафиксированный при сканировании мозга, который может быть полезен для отслеживания болезни до появления симптомов и может помочь в более раннем выявлении», — отметил ведущий автор работы Джеймс Майкл Роу.

По его словам, полученные результаты указывают на то, что связанные с недугом процессы развиваются в организме задолго до того, как их можно будет увидеть с помощью самых чувствительных современных методов визуализации.

Исследователи ретроспективно изучили данные МРТ за десятилетие, предшествующее появлению первых бляшек, сравнивая состояние мозга тех, у кого в итоге развилась болезнь, и тех, кто остался здоров.

Профессор Андерс Мартин Фьелль подчеркнул уникальность исследования, так как оно проводилось среди когнитивно здоровых добровольцев.

«Наиболее новаторским аспектом этого исследования является то, что мы обнаружили структурные изменения в мозге за много лет до первых признаков накопления бляшек, которые считаются самым ранним признаком болезни Альцгеймера», — отметил он.

Ученые выдвигают две версии: либо вредные процессы уже активны, но изменения еще не видны, либо последние вызваны иными биологическими факторами. Это открытие крайне важно для разработки новых лекарств, которые могли бы воздействовать на болезнь.

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