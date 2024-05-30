Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

Прежде губернатор Наталья Комарова автономного округа объявила об отставке.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с мэром Тюмени Русланом Кухаруком. Глава государства предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.
«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — сказал Путин.
Президент добавил, что на новом месте работы Кухарука ждет большой объем ответственности, а также пожелал ему успеха.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Комарова объявила об уходе с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она занимала эту должность с 2010 года, а теперь переходит на другую работу.
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