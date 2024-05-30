Эстония приняла закон об использовании активов России для помощи Украине

Этот документ противоречит Конституции страны, считают некоторые юристы.

Президент Эстонии Алар Карин подписал закон, позволяющий использовать замороженные активы России в качестве помощи Украине. Об этом сообщает местная телерадиовещательная компания ERR.

«Карис в четверг принял закон, который позволяет конфисковать российские замороженные активы и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления», — говорится в сообщении.

Некоторые юристы считают, что данный законопроект противоречит Конституции Эстонии. Другие ожидали, что Карис не станет подписывать его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе приняли новый санкционный режим против России. Евросоюз сможет вводить ограничения против лиц и компаний, которые, по мнению Брюсселя, причастны к преследованию российской оппозиции. Появится также возможность замораживать их активы и запрещать им въезд в страны объединения.