Объявлен шорт-лист Конкурса короткометражного кино «Пушкин — 225»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Мероприятие посвятят юбилею со дня рождения легендарного писателя.

Объявлен шорт-лист Конкурса короткометражного кино «Пушкин — 225»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Церемония награждения лауреатов и победителя второго Конкурса короткометражного кино Художественного театра состоится на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова 4 июня. В фойе Малой сцены с участием Константина Хабенского пройдет пресс-подход для журналистов.

«Важность Конкурса короткометражного кино Художественного театра заключается в том, чтобы находить молодых талантливых режиссеров, сценаристов, операторов, знакомиться с ними, знакомить их с актерами МХТ», — рассказал Константин Хабенский.

Уточняется, что победитель получит возможность снять короткометражный фильм с артистами театра. 

Для участия в конкурсе подали 193 заявок от студентов и выпускников киношкол не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, среди которых представлены такие лучшие учебные заведения как ВГИК, СПбГИКиТ, Школа кино и телевидения «Индустрия», Московская школа нового кино, Институт кино НИУ ВШЭ, Московская школа кино, «Лендок» и Санкт-Петербургская школа нового кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой фильм получил главный приз Московского Международного кинофестиваля.

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