Небо открыто: с Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 57 0

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

Небо открыто: с Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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В Минтрансе страны отметили, что этому решению предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года.

С Казахстана сняли все ограничения на авиарейсы в страны Евросоюза. О таком решении комитета по безопасности полетов Европейской комиссии сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

По имеющейся информации, 15 мая представители авиационных властей от 27 европейских стран провели заседание, на котором заслушали доклад Казахстана о положении дел касательно безопасности полетов в стране.

В частности, делегация отчиталась о принятых мерах по устранению ряда замечаний.

«Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года», — отметили в Минтрансе Казахстана.

Также, по информации, поступившей от ведомства, в феврале 2024 года квалифицированные специалисты провели техническую оценку функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана, которая показала положительные результаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД сообщили о третьем этапе модернизации БАМ.

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