«Спасибо за все»: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ушел в отставку

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 86 0

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ушел в отставку

«Спасибо за все»: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ушел в отставку

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Он пробыл на посту шесть лет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что покидает свой пост. Он выступил с соответствующим заявлением, поблагодарив жителей региона за поддержку и совместный труд.

«Спасибо вам, дорогие земляки, за все, что мы сделали вместе! Обещаю: продолжу и впредь делать все для развития и процветания нашей родной земли», — говорится в видеообращении, опубликованном пресс-службой правительства Самарской области.

Экс-губернатор также упомянул, что общими усилиями граждан был завершен большой этап работы, который наметили еще шесть лет назад, когда Азаров только вступил в должность.

Дмитрий Азаров находился на посту губернатора Самарской области с 2018 года. До этого он был сенатором от региона в Совете Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Самаре «гейзер» перевернул припаркованный автомобиль.

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