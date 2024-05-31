Оперативные и системные меры: как России удалось стать четвертой экономикой мира

Всемирный банк поставил РФ впереди Японии и Германии по паритету покупательной способности.

Подняться на четвертое место в рейтинге экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) России помогли принятые правительством оперативные и системные меры. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он напомнил, что в пандемию была оказана поддержка малому и среднему бизнесу, что позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате спад экономики России в 2020 году составил всего 2,7%, что ниже, чем в развитых странах. Более того, уже в 2021 году отечественная экономика выросла на 5,9%.

Дальнейшему росту способствовал план первоочередных мер поддержки, принятый в 2022 году на фоне введения западных санкций. Решетников отметил, что тогда правительство снизило административную нагрузку на бизнес, усилило финансовую помощь малому и среднему предпринимательству, системно поддержало импортозамещающие инвестпроекты. Все эти меры принимались с учетом мнения бизнеса и обратной связи от регионов, подчеркнул министр.

Как результат, в 2022 году спад экономики России составил всего 1,2%, а в 2023 году она выросла на 3,6%. Всего с 2021 по 2023 год рост составил 8,4%, уточнил Решетников.

Накануне Всемирный банк опубликовал обновленные данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что еще в 2021 году российская экономика поднялась на четвертое место в мире, достигнув 3,8% и потеснив экономики Японии (3,7%) и Германии (3,4%).

Также международная финансовая организация включила Россию в десятку крупных экономик мира по темпам роста в XXI веке. В отчете говорится, что российская экономика за 23 года выросла в 7,7 раза, достигнув размера ВВП свыше двух триллионов долларов, хотя в конце XX века этот показатель был на уровне 260 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о стабильном развитии российской экономики вопреки санкциям.