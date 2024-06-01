Экс-командующего ВМС США арестовали по обвинению во взяточничестве
Адмирал курировал с 2020 по 2022 год проведение операций США в Европе.
Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza
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В рамках расследования дела о взяточничестве в реализации государственного контракта был арестован бывший командующий военно-морским флотом США Роберт Берк. Об этом сообщили в министерстве юстиций Америки.
«Адмирал военно-морского флота в отставке и два бизнесмена были арестованы сегодня по уголовным обвинениям, связанным с их ролями в схеме взяточничества, которая включала государственный контракт», — гласит заявление ведомства.
Известно, что Роберт Берк руководил с 2020 по 2022 год операциями, которые проводили США у берегов России, большей части Африки и на территории Европы.
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