Экс-командующего ВМС США арестовали по обвинению во взяточничестве

В рамках расследования дела о взяточничестве в реализации государственного контракта был арестован бывший командующий военно-морским флотом США Роберт Берк. Об этом сообщили в министерстве юстиций Америки.

«Адмирал военно-морского флота в отставке и два бизнесмена были арестованы сегодня по уголовным обвинениям, связанным с их ролями в схеме взяточничества, которая включала государственный контракт», — гласит заявление ведомства.

Известно, что Роберт Берк руководил с 2020 по 2022 год операциями, которые проводили США у берегов России, большей части Африки и на территории Европы.

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