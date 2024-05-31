Мишустин образовал президиум Правительства в новом составе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума нового состава

Мишустин образовал президиум Правительства в новом составе

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В совещательный орган вошел 21 человек, включая самого главу кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума Правительства в новом составе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Из постановления следует, что в президиум вошел 21 человек. В их числе, помимо самого Мишустина, министры и заместители председателя Правительства.

Основная функция президиума — решение оперативных задач. Он собирается по мере необходимости в том случае, когда созыв Правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях кабмина. При этом решение президиума вправе отменить правительство или президент РФ.

Президиум Правительства действовал в России в 2008–2012 годы, когда пост премьер-министра занимал нынешний глава государства Владимир Путин. Позднее президиум был образован в правительстве Дмитрия Медведева.

Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении членов Правительства России и директоров служб, чьи кандидатуры ранее утвердила Госдума.

Впервые Правительство РФ формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Все кандидаты прошли предварительное утверждение в парламенте. При этом после одобрения кандидата Госдумой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться назначать его на должность.

Всего в Правительство, помимо премьера, вошли десять вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств остались прежними. Пять министров подчиняются напрямую президенту: главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Работой остальных руководит глава правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.19
0.40 97.79
0.66
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

1:37
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
1:35
Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя
1:21
Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за слова об аресте журналистов РФ
1:05
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
0:49
«Честно и талантливо»: в Москве наградили победителей Национальной премии интернет-контента
0:32
«Плохая реклама»: Виктория Боня похвасталась покупкой роскошной виллы на Бали

Сейчас читают

Тело 34-летнего актера Липинского найдено в Москве
Смертельный разряд: пожилого мужчину убило молнией в подмосковной Балашихе
«Настя закрылась»: Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео