Мишустин образовал президиум Правительства в новом составе

В совещательный орган вошел 21 человек, включая самого главу кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума Правительства в новом составе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Из постановления следует, что в президиум вошел 21 человек. В их числе, помимо самого Мишустина, министры и заместители председателя Правительства.

Основная функция президиума — решение оперативных задач. Он собирается по мере необходимости в том случае, когда созыв Правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях кабмина. При этом решение президиума вправе отменить правительство или президент РФ.

Президиум Правительства действовал в России в 2008–2012 годы, когда пост премьер-министра занимал нынешний глава государства Владимир Путин. Позднее президиум был образован в правительстве Дмитрия Медведева.

Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении членов Правительства России и директоров служб, чьи кандидатуры ранее утвердила Госдума.

Впервые Правительство РФ формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Все кандидаты прошли предварительное утверждение в парламенте. При этом после одобрения кандидата Госдумой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться назначать его на должность.

Всего в Правительство, помимо премьера, вошли десять вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств остались прежними. Пять министров подчиняются напрямую президенту: главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Работой остальных руководит глава правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.