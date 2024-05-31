МЧС проверяет информацию о задымлении в метро Москвы на Сокольнической линии
На станции «Спортивная» пассажирам метро пришлось пешком выйти из тоннеля.
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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МЧС проверяет информацию о задымлении на Сокольнической линии в московском метро. Как стало известно 5-tv.ru, загорелись кабели. Сам машинист поезда на связь пока не выходит.
По словам собеседника, деталь попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание с задымлением. На место выехали бригады скорой помощи и пожарные. Чуть позже пассажиры стали самостоятельно покидать вагон на станции «Спортивная».
Как сообщил Дептранс, на участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения. Это необходимо для проверки всего состава.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии бушуют лесные пожары.
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