В Бурятии бушуют лесные пожары: последняя информация о ЧС

Эфирная новость 70 0

В Бурятии лесные пожары охватили более десяти тысяч гектаров

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Огонь приближается к железнодорожному полотну и автомобильным дорогам.

В Бурятии бушуют лесные пожары. Огнем охвачено более десяти тысяч гектаров. И он стремительно захватывает новые территории, в том числе, населенные пункты.

Власти усиливают группировку пожарных, в республику перебрасываются дополнительные отряды. Но на борьбу с огненной стихией приходится выходить не только профессионалам. Корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал подробности.

По жутким кадрам можно ощутить мощь пожара, охватившего населенные пункты в Бурятии. Местные жители — в шоке, пытаются спасти хоть что-то.

Последствия возгорания — пепелище и несколько уцелевших зданий. Чудом обошлось без жертв!

Мощные пожары бушуют в четырех районах республики. Наиболее напряженная ситуация в Муйском, где огнем охвачено 14 тысяч гектаров. Там введен режим ЧС.

«Вокруг все горит, в воздухе висит смог, вкус гари, запах очень сильный. Очень сложно дышать, большая задымленность», — говорит местный житель Антон Морозов.

В тушении участвуют больше 500 человек, семь воздушных судов, множество техники. При помощи бульдозеров в лесу делают минерализованные полосы.

Несмотря на все усилия, в дыму также автомобильные дороги. Пламя вплотную приближается и к железнодорожному полотну. Поэтому даже с наступлением темноты сотрудники МЧС и местные жители пытаются хоть как-то замедлить распространение стихии.

И возможно, это только начало. Рослесхоз прогнозирует ухудшение пожарной обстановки из-за погоды в Бурятии. Особенно это касается северных районов. Планируется перебрасывать дополнительные силы.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:52
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео