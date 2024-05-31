В Дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении в метро Москвы
Дептранс: сотрудники метро вывели всех пассажиров из поезда на красной ветке
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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В ведомстве уточнили информацию о пострадавших.
В Дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении в метро Москвы. В ведомстве сообщили, что жизни пассажиров ничего не угрожает.
«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении ведомства.
В Дептрансе причиной случившегося назвали техническую неисправность. На место были направлены сотрудники для проведения проверки.
В настоящее время движения поездов от станции метро «Университет» до «Парка Культуры» нет.
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