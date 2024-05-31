В ведомстве уточнили информацию о пострадавших.

В Дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении в метро Москвы. В ведомстве сообщили, что жизни пассажиров ничего не угрожает.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе причиной случившегося назвали техническую неисправность. На место были направлены сотрудники для проведения проверки.

В настоящее время движения поездов от станции метро «Университет» до «Парка Культуры» нет.