В результате задымления в московском метро нет движения от некоторых станций

В результате задымления в московском метро в данный момент временно нет движения от станции «Университет» до остановки «Парк Культуры». Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Уточняется, что причиной короткого замыкания стала техническая неисправность. На месте происшествия работают все экстренные службы.