В результате задымления в московском метро нет движения от некоторых станций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 127 0

По данным Дептранса, пострадавших в результате короткого замыкания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В результате задымления в московском метро в данный момент временно нет движения от станции «Университет» до остановки «Парк Культуры». Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Уточняется, что причиной короткого замыкания стала техническая неисправность. На месте происшествия работают все экстренные службы.

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