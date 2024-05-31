В результате задымления в московском метро нет движения от некоторых станций
По данным Дептранса, пострадавших в результате короткого замыкания.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В результате задымления в московском метро в данный момент временно нет движения от станции «Университет» до остановки «Парк Культуры». Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Уточняется, что причиной короткого замыкания стала техническая неисправность. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Читайте также
64%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?