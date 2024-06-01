«Немного бунтарка»: певица Нюша вспомнила, какой была в детстве

Артистка отметила — по сравнению с тем, какие бывают дети и подростки, она была еще спокойной.

Певица Нюша вспомнила, какой была в детстве. По ее признанию, как и многие, у нее был внутренний протест, непокорность, но, по сравнению с окружающими, будущая знаменитость вела еще себя более-менее спокойно.

«Я на небольшой процент была. Я была такой бунтаркой, но по сравнению с тем, что бывает, это несерьезный процент. Это проявлялось внешне. Деликатно», — заявила она в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ.

Вместе с тем она добавила, что у нее в памяти отложилась масса приятных воспоминаний о детстве. Рассказывать, какие именно, не стала, но отметила, что для нее уже тогда семья была самым ценным.

«Для меня семья — это место силы, куда ты приходишь, где ждешь поддержку, любовь, заботу, безопасность. Хочется делать такое пространство для своих детишек, чтобы они всегда могли прийти и подпитаться чтобы ни происходило», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Нюша решила развестись с мужем.