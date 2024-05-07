«Никого ни в чем не виню»: Нюша раскрыла подробности развода с мужем

Бизнесмен подтвердил слова певицы, он сообщил, что их решение не повлияло на отношения.

После семи лет брака певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов решили развесить. О том, в каких отношениях находится бывшая звездная пара, рассказали сами супруги изданию StarHit.ru.

Началось все с выхода в свет Нюши без обручального кольца. Она снова заявила о себе, возобновив музыкальную карьеру, и демонстрировала сексуальность через новые наряды. Однако долгое время пара молчала и только сейчас подтвердила догадки многих пользователей сети, что браку пришел конец.

«Да, в моей жизни правда происходит новая трансформация! Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — прокомментировала решение о разводе Нюша.

Бизнесмен подтвердил слова певицы, он сообщил, что их решение не повлияло на отношения, они будут продолжать оставаться близкими людьми. Супруги объяснили молчание тем, что хотели рассказать общественности, когда будут оба готовы.

Пользователи сети решили, что видимо эта пара действительно разойдется спокойно без деления имущества, обвинений и ссор из-за детей, которых у Нюши с Игорем двое: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Нюша добилась идеальной фигуры.