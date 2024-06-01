«Думал, они маленькие»: Бурунов рассказал о шокирующем вспоминании из детства

Отец буквально открыл глаза знаменитому актеру.

Актер Сергей Бурунов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал о самом приятном воспоминании из детства. Как оказалось, оно было вместе с тем и шокирующим, и удивительным.

«Их было много. Но вот папа меня в первый раз привел в аэропорт Домодедово, и я увидел большие самолеты. Я думал, что они маленькие, а они большие», — сказал знаменитость на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ.

К слову, возможно, после этого Бурунов и захотел стать летчиком. Он даже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова после школы. Однако уже на третьем курсе будущий актер бросил вуз, осознав, что жизнь по уставу ему не подходит.

«В силу своей мечтательности, наверное, и романтичности, да, я романтизировал эту профессию. Элемент этого в ней есть. Но действительность обучения оказалась другой», — признавался как-то актер.

После он решение идти в эстрадно-цирковое училище. Однако и там Бурунов не продержался до конца. Уже через год он пошел поступать в Щукинское. Отец помог оплатить обучение своему сыну, поэтому Бурунову все-таки удалось стать студентом легендарного актерского училища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Бурунов на пятом десятке так и не женился.