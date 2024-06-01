Умер актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 221 0

Сердце российского артиста остановилось на 84-м году жизни.

Умер актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Скончался советский и российский актер, сыгравший в мюзикле композитора Геннадия Гладкова «Старик Хоттабыч» Владимир Крылов. Печальное известие сообщили в соцсети Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

«С прискорбием сообщаем, что на 84-м году жизни ушел из жизни Владимир Крылов, солист Театра музыкальной комедии. Светлая память», — написали в некрологе, опубликованом в официальной группе театра во Вконтакте.

Сердце артиста остановилось еще 27 мая, однако известно об этом стало лишь через четыре дня. Что именно случилось с актером- не уточнили. Равно также, как и дату, и место прощания.

Владимир Крылов родился 11 декабря 1940 года. В 26 лет окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Спустя 11 лет стал солистом Ленинградского театра музыкальной комедии, где проработал 17 лет. Кроме того, он трудился в Михайловском театре.

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