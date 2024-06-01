Польша поднимала самолеты из-за «интенсивной деятельности» авиации России

Спустя несколько часов после сообщения от командования ВС техника приземлилась обратно на землю.

ВС Польши вместе с союзниками подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации, об этом сообщил в своем личном блоге Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Предупреждаем, что были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

Командование подчеркнуло, что Польша это совершила из-за «усиленной активности» авиации РФ.

Спустя несколько часов после предупреждения в блоге отметили, что самолеты вернулись на землю.

Аналогичный случай произошел и 26 мая, тогда в польском воздушном пространстве были подняты не только самолеты республики, но и техника союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.