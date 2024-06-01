Польша поднимала самолеты из-за «интенсивной деятельности» авиации России
Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
Фото: www.globallookpress.com / Andreas Franke
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Спустя несколько часов после сообщения от командования ВС техника приземлилась обратно на землю.
ВС Польши вместе с союзниками подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации, об этом сообщил в своем личном блоге Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
«Предупреждаем, что были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.
Командование подчеркнуло, что Польша это совершила из-за «усиленной активности» авиации РФ.
Спустя несколько часов после предупреждения в блоге отметили, что самолеты вернулись на землю.
Аналогичный случай произошел и 26 мая, тогда в польском воздушном пространстве были подняты не только самолеты республики, но и техника союзников.
Ранее 5-tv.ru писал, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину.
В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.
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