Польша поднимала самолеты из-за «интенсивной деятельности» авиации России

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 56 0

Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

Польша поднимала самолеты из-за «интенсивной деятельности» авиации России

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Franke

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спустя несколько часов после сообщения от командования ВС техника приземлилась обратно на землю.

ВС Польши вместе с союзниками подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации, об этом сообщил в своем личном блоге Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Предупреждаем, что были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

Командование подчеркнуло, что Польша это совершила из-за «усиленной активности» авиации РФ.

Спустя несколько часов после предупреждения в блоге отметили, что самолеты вернулись на землю.

Аналогичный случай произошел и 26 мая, тогда в польском воздушном пространстве были подняты не только самолеты республики, но и техника союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
Уникальное явление: как на судьбу людей повлияет Парад шести планет

Последние новости

21:23
Захарова назвала свой главный источник силы в условиях тотальной русофобии
21:15
Суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
21:03
«Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
20:54
Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды
20:40
Путин выразил соболезнования родным Чилингарова
20:25
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Сейчас читают

Чернышев впервые прокомментировал смерть Заворотнюк: «Любовь давала сил»
«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк
«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео