МИД Польши не исключил отправки военных на Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Глава МИД Польши Сикорский допустил отправку войск на Украину

МИД Польши не исключил отправки военных на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Тема:
Спецоперация

Вместе с тем Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Незалежной.

Польские власти допускают возможность отправки войск на Украину. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать никакие варианты», — сказал он.

Следует отметить, что недавно президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. По его слова, это возможно в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима в таком шаге. При этом французский лидер утверждает, что Евросоюз не воюет с Россией. При этом Брюссель хочет мира, котоырй выберет Киев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Власти страны изучают этот вопрос с юридической и технической точек зрения.

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