В чем американский актер обвиняет российских журналистов?

Деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни и его сторонников могут признать в России нежелательной. Об этом рассказал председатель комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Американский Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле», — приводятся слова политика в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Пискарев также объяснил, что российских журналистов обвиняют в пропаганде боевых действий, несмотря на то, что Запад сам спонсирует Украину оружием.

«Поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном. Ведь именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием», — отметил Василий Пискарев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фонд Джорджа Клуни требует от ЕС ареста российских журналистов.