Фонд актера Джорджа Клуни могут признать нежелательной организацией в РФ

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40 0

Фонд актера Джорджа Клуни обвинил российских журналистов в пропаганде

Фонд актера Джорджа Клуни могут признать нежелательной организацией в РФ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Barbara Hine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В чем американский актер обвиняет российских журналистов?

Деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни и его сторонников могут признать в России нежелательной. Об этом рассказал председатель комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Американский Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле», — приводятся слова политика в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Пискарев также объяснил, что российских журналистов обвиняют в пропаганде боевых действий, несмотря на то, что Запад сам спонсирует Украину оружием.

«Поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном. Ведь именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием», — отметил Василий Пискарев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фонд Джорджа Клуни требует от ЕС ареста российских журналистов.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
Уникальное явление: как на судьбу людей повлияет Парад шести планет

Последние новости

21:23
Захарова назвала свой главный источник силы в условиях тотальной русофобии
21:15
Суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
21:03
«Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
20:54
Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды
20:40
Путин выразил соболезнования родным Чилингарова
20:25
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Сейчас читают

Чернышев впервые прокомментировал смерть Заворотнюк: «Любовь давала сил»
«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк
«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео