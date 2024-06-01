Современная медицина имеет методы, которые не требуют даже скальпеля.

Новорожденного ребенка можно вылечить от порока сердца. Об этом эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

Услышав страшное словосочетание, родители в панике хватаются за голову. Однако, все не так страшно. Благодаря эндоваскулярной хирургии можно полностью устранить заболевание или хотя бы помочь малышу чувствовать себя лучше.

Дефект межпредсердной или межжелудочной перегородки, коарктация аорты уже в большинстве случаев лечатся вышеупомянутым методом.

«Впоследствии имплантации специальных устройств, именуемых окклюдерами, мы устраняем дырочки в перегородках сердца, а имплантируя стенты, мы восстанавливаем проходимость по сосудам у ребенка», — рассказал Ашот Григорьян.

Хирург также поделился, что не так давно он со своей командой совершил первую в России операцию по коррекции порока сердца у плода.

Григорьян призвал родителей не паниковать в случае диагностирования у их малыша страшного диагноза, ведь они сейчас многое лечится.

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