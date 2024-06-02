«Заставляют расти и умнеть»: Кологривый назвал свои лучшие проекты

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 601 0

Кологривый: каждый проект заставляет меня расти и умнеть

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер рассказал о грядущих премьерах с его участием.

Никита Кологривый в беседе с корреспондентом 5-tv.ru признался, что одинаково любит все свои театральные и кинопроекты, так как каждый из них позволяет ему развиваться. Пообщаться с актером корреспонденту 5-tv.ru удалось на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ.

«У меня скоро премьера Николая Хомерики „Чистые“. Считаю, что это очень хороший проект. Совсем скоро у меня премьера спектакля „Маяковский“ в Театре Эстрады, режиссер — Семен Шомин из театра „Современник“. „Кореша“ у меня будет фильм… Я вообще не выделяю свои проекты, потому что считаю, что каждый заставляет меня расти и как-то умнеть», — поделился Кологривый.

Известно, что еще одним из новых проектов молодого актера станет российская адаптация популярного американского сериала «Сверхъестественное». В ней Кологривый снова будет работать в паре с Иваном Янковским, они сыграют братьев Винчестеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд присутствовал на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Катя Лель была права? Ученые раскрыли исследования 2 самых далеких галактик
10:36
Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
10:18
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
10:12
Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона
10:02
Шахматиста Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента
9:45
При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко

Сейчас читают

Дочь Александра Михайлова получила предложение руки и сердца прямо на сцене
«Заставляют расти и умнеть»: Кологривый назвал свои лучшие проекты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео