«Заставляют расти и умнеть»: Кологривый назвал свои лучшие проекты

Актер рассказал о грядущих премьерах с его участием.

Никита Кологривый в беседе с корреспондентом 5-tv.ru признался, что одинаково любит все свои театральные и кинопроекты, так как каждый из них позволяет ему развиваться. Пообщаться с актером корреспонденту 5-tv.ru удалось на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ.

«У меня скоро премьера Николая Хомерики „Чистые“. Считаю, что это очень хороший проект. Совсем скоро у меня премьера спектакля „Маяковский“ в Театре Эстрады, режиссер — Семен Шомин из театра „Современник“. „Кореша“ у меня будет фильм… Я вообще не выделяю свои проекты, потому что считаю, что каждый заставляет меня расти и как-то умнеть», — поделился Кологривый.

Известно, что еще одним из новых проектов молодого актера станет российская адаптация популярного американского сериала «Сверхъестественное». В ней Кологривый снова будет работать в паре с Иваном Янковским, они сыграют братьев Винчестеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд присутствовал на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ.