В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

В альянсе подчеркнули, что нападение должно быть инициировано государством, а не частным хакером.

Кибератака на одну из стран НАТО может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса. Об этом заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.

«Мы договорились в НАТО — это общее решение всех союзников, — что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи», — сказал он в ходе сессии «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По словам Бауэра, для признания кибератаки актом войны необходимо удостовериться, что она была совершена государством, а не частным актором. Иначе будет непонятно, с кем воевать, пояснил Бауэр.

Пятая статья устава НАТО предполагает, что нападение на одного члена блока означает нападение на всех и влечет за собой коллективный ответ.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Economist также заявил, что альянс может применить пятую статью устава о принципах коллективной обороны в случае массированной кибератаки. Причем ответ может последовать не только в киберпространстве, отметил Столтенберг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры взломали сервера министерства обороны Великобритании, похитив данные военных чиновников и действующих военнослужащих.