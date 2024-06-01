В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Бауэр: НАТО может применить пятую статью при кибератаке

В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Peters

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В альянсе подчеркнули, что нападение должно быть инициировано государством, а не частным хакером.

Кибератака на одну из стран НАТО может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса. Об этом заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.

«Мы договорились в НАТО — это общее решение всех союзников, — что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи», — сказал он в ходе сессии «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По словам Бауэра, для признания кибератаки актом войны необходимо удостовериться, что она была совершена государством, а не частным актором. Иначе будет непонятно, с кем воевать, пояснил Бауэр.

Пятая статья устава НАТО предполагает, что нападение на одного члена блока означает нападение на всех и влечет за собой коллективный ответ.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Economist также заявил, что альянс может применить пятую статью устава о принципах коллективной обороны в случае массированной кибератаки. Причем ответ может последовать не только в киберпространстве, отметил Столтенберг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры взломали сервера министерства обороны Великобритании, похитив данные военных чиновников и действующих военнослужащих.

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В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

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