В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Бауэр: НАТО может применить пятую статью при кибератаке
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Peters
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В альянсе подчеркнули, что нападение должно быть инициировано государством, а не частным хакером.
Кибератака на одну из стран НАТО может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса. Об этом заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.
«Мы договорились в НАТО — это общее решение всех союзников, — что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи», — сказал он в ходе сессии «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
По словам Бауэра, для признания кибератаки актом войны необходимо удостовериться, что она была совершена государством, а не частным актором. Иначе будет непонятно, с кем воевать, пояснил Бауэр.
Пятая статья устава НАТО предполагает, что нападение на одного члена блока означает нападение на всех и влечет за собой коллективный ответ.
На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Economist также заявил, что альянс может применить пятую статью устава о принципах коллективной обороны в случае массированной кибератаки. Причем ответ может последовать не только в киберпространстве, отметил Столтенберг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры взломали сервера министерства обороны Великобритании, похитив данные военных чиновников и действующих военнослужащих.
Читайте также
42%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?