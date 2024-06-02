Покоритель Арктики: каким запомнили знаменитого исследователя Артура Чилингарова

Близкие и коллеги ученого отмечают не только его профессионализм, но и добрые человеческие качества.

Стало известно о смерти Артура Чилингарова — неутомимого исследователя Арктики и Антарктики. Герой Советского Союза, Герой России. Всю свою жизнь он посвятил изучению бескрайних белых пустынь, которые отнюдь не казались ему безжизненными. Напротив, он искренне любил эту суровую красоту и влюблял в нее других людей.

Во многом благодаря его энтузиазму Россия после развала СССР вернулась в Арктику и начала осваивать Северный морской путь. Экспедиции Чилингарова всегда были на грани невозможного, как та, самая известная — когда вместе с коллегами на батискафе «Мир» он погрузился на Северный полюс.

Последние годы Артур Николаевич тяжело болел, но по мере сил старался продолжать общественную работу, потому что служение своей стране считал своим призванием. Каким его запомнили близкие и коллеги — читайте в материале 5-tv.ru.

Путешественник и писатель Матвей Шпаро назвал Чилингарова не просто своим коллегой, а близким другом. Они познакомились, когда исследователь еще работал секретарем Булунского райкома комсомола Якутии.

«Во всех ситуациях Чилингаров сильно помогал. Видимо, была какая-то у него внутренняя потребность помогать людям. Хороший был очень человек», — отметил Шпаро.



© РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Для него Чилингаров был наставником и героем, на которого люди равнялись и стремились ему подражать.

Анатолий Сагалевич — профессор Института океанологии РАН рассказал, в свою очередь, как происходило погружение с Чилингаровым на дно Северного Ледовитого океана.

«В течение 2006 года мы начали собираться, начали обсуждать проблемы, ну и уже в 2007 году мы были готовы. Я обеспечил техническую часть, Артур Николаевич с помощью Фридерика Паулсона обеспечил финансовую часть. В результате все получилось. Собственно говоря, у нас был такой очень тесный, плотный контакт», — вспомнил он в беседе с 5-tv.ru.

Последний раз Сагалевич видел Чилингарова несколько месяцев назад на фотовыставке в честь экспедиции на Северный полюс. Там им удалось немного побеседовать. Сагалевич уже тогда заметил, что коллега выглядел неважно.

Чилингаров принимал участие и в спасении из ледового плена научно-исследовательского судна (НЭС) «Михаил Сомов». По словам полярника Игоря Богданова, это было легендарно.

«Артур Николаевич взял на себя всю ответственность и вышел на ледоколе из Владивостока. Он пошел в Антарктиду, а это очень ответственное дело, потому что ледокол не предназначен для плавания в открытой воде, его болтает и качает. И, в общем, он тоже прорвался. Так тогда и высвободили НЭС „Сомов“. Тогда он получил звезду Героя Советского союза», — вспомнил он в беседе с 5-tv.ru.

Российский сенатор Алексей Пушков запомнил Чилингарова как человека, который невероятно любил жизнь и имел отменное чувство юмора.

«Я знал его, прежде всего, как человека масштабного, увлеченного, полного оптимизма, жизнелюба с большим чувством юмора. И жизнь его была яркой и насыщенной», — написал он в своем Telegram-канале.

Чилингаров был достоин звания «полярника», отметил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Артур Николаевич всегда говорил: «Чтобы быть достойными почетного звания «полярник», надо иметь характер и много учиться», — вспомнил он в беседе с 5-tv.ru.

Не мог не отметить вклад Чилигнарова и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. По его словам, с кончиной ученого ушла целая эпоха, а Россия потеряла великого исследователя.

«Отец Арктики», герой-полярник, просто искренний и преданный своему делу человек. Он искренне и страстно любил свою страну. Светлая память», — привели слова Шойгу на сайте РГО.

Любовь к Родине Чилингарова отметил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, кончина исследователя — тяжелая потеря для отечественной науки. Чилингаров был беззаветно предан своему делу.

«Артур Николаевич прожил большую, богатую на события жизнь. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — процитировало слова Лаврова в своем Telegram-канале МИД РФ.

Как вспомнил адмирал Владимир Комоедов, он всегда называл Чилингарова адмиралом Арктики и полярных сияний, потому что в этом была вся его жизнь.

«У него круг друзей был очень громадный. Он со всеми себя вел никогда не возвышаясь, а где-то наравне. Он сделал очень много для того, чтобы Россия была океанской державой», — заявил Комоедов в беседе с 5-tv.ru.

Такого наставника как Чилингаров уже больше никогда не будет, заявила директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова.

«Конечно, для нас это большая потеря, особенно для людей, которые популяризируют и исследуют Арктику. И, конечно, очень печально осознавать, что не будет такого наставника, советника, консультанта», — сказала она в беседе с 5-tv.ru.

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